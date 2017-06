A informação é que a medida foi feita pela segurança do homem; ele foi internado em um hospital psiquiátrico em Jaci

publicado em 28/06/2017

Da redação

O homem, W.S.F., de 40 anos, suspeito de assediar cinco mulheres em Votuporanga nos últimos dias foi internado pela família em um hospital psiquiátrico de Jaci. A informação é que a medida foi feita pela segurança do homem.

Segundo a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, Edna Rita de Oliveira Freitas, o homem foi internado nesta terça-feira pela família e aguarda a decisão do juiz para uma reinternação psiquiátrica. “Existe um processo que ele está em cumprimento de pena, ele foi beneficiado com o sistema ambulatorial, em casa, com acompanhamento médico. Agora o pedido foi feito para ele voltar a ser internado. A promotora deu parecer favorável e encaminhou para o juiz para análise”, afirmou a delegada.

Ela ainda explicou que assim que for analisado e deliberado pelo juiz a reinternação, W.S.F. deverá esperar uma vaga no sistema. “Ele precisará aguardar para ser internado. Não sei por quanto tempo ele ficará livre e quais são as consequências disso, mas não posso prendê-lo sem que haja subsídios para isso. Estou preocupada com a segurança da população e também com a segurança dele. Ele também corre o risco de ser linchado e agredido. Não tenho que preservar a integridade física só de uma suposta vítima, mas também de um autor. Não é certo fazer justiça com as próprias mãos, por isso fiz a representação”, explicou Edna Rita de Oliveira Freitas.

Entenda o caso

A foto de um homem que circulou por diversos grupos do WhatsApp nesta segunda-feira deixou várias pessoas assustadas, já que a informação era de que o mesmo era suspeito de tentar estuprar mulheres pelas ruas de Votuporanga. Na tarde da segunda-feira, durante patrulhamento pela área Central da cidade, a equipe da Rocam da Polícia Militar de Votuporanga abordou o indivíduo no cruzamento das ruas São Paulo e Guaporé após uma denúncia. O mesmo foi conduzido para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde prestou depoimento e foi liberado em seguida.

Segundo a delegada, Edna Rita de Oliveira Freitas, cinco mulheres registraram um termo circunstanciado de ocorrência, um registro de infração de menor potencial ofensivo. “Foram cinco vítimas que alegaram que o homem não tentou estuprá-las. Elas disseram que não ocorreu nenhum ato que demonstrasse que ele tentaria o crime. O homem não chegou a pegar as mulheres, não houve perseguição, nem ameaça e nem tentativa, além disso, não ocorreu o flagrante”, afirmou a delegada. (Colaborou Gabriele Reginaldo)