publicado em 21/06/2017

A partir de agora, J.I.S.L. ficará a disposição da Justiça (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Da redação

Um homem, J.I.S.L., foi preso pela equipe da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas, a ROCAM, no início da tarde desta quarta-feira (21). Segundo os policiais militares, o indivíduo tinha um mandado de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas.

“Com vistas ao tráfico de drogas, abordamos o indivíduo em atitudes suspeita. Cientes de que havia um mandado de prisão, ele foi apresentado no Distrito Policial”, afirmaram os policiais.

A partir de agora, J.I.S.L. ficará a disposição da Justiça. (Colaborou Gabriele Reginaldo)