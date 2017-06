Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem com mandado de prisão por tentativa de homicídio. Identificado como C.W.R., de 31 anos, o indivíduo ficará à disposição da Justiça para confirmar com o Juiz se ficará preso ou se será posto em liberdade.

O fato aconteceu durante patrulhamento da ROCAM pela avenida Paschoalino Pedrazoli. De imediato ele foi reconhecido e abordado pela equipe, composta pelos cabos Robson Luis e De Paula. Contra ele existe um mandado de prisão por tentativa de homicídio, fato ocorrido há alguns anos em uma briga de bar em Votuporanga, quando C.W.R. tentou matar outra rapaz a facadas.