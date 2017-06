O indivíduo é usuário de drogas e deve iniciar tratamento na segunda-feira (26), caso contrário sua prisão será decretada pelo juiz Sérgio Barbato

publicado em 23/06/2017

Aline Ruiz

Mais um furto foi registrado na madrugada desta sexta-feira (23) em Votuporanga. Um homem, identificado como D.C.C., de 35 anos, arrombou a porta de um restaurante, localizado na rua Mato Grosso, e levou uma quantia em dinheiro, além de três barras de chocolate. A Polícia Militar de Votuporanga agiu rápido e conseguiu prender o indivíduo, que foi levado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul. Na tarde desta sexta-feira (23), durante Audiência de Custódia, o juiz Sérgio Barbato liberou o sujeito, que é usuário de drogas e deverá iniciar tratamento ainda nesta segunda-feira (26), caso contrário, terá a prisão novamente decretada.

Segundo informações, a equipe da PM, composta pelos cabos Carvalho, Sabatim, Rozanes e Devólio e soldado André, foram informados pela empresa G.L.C., responsável pelo monitoramento de segurança do local, de que um indivíduo teria invadido o restaurante e levado dinheiro e três barras de chocolates.

Sendo assim, a PM deu início no patrulhamento em busca do indivíduo, que foi localizado em seguida com R$ 17 e mais três barras de chocolate. Questionado, ele acabou confessando que havia furtado de um estabelecimento comercial. A polícia afirmou ainda que o mesmo já é suspeito de ter praticado o mesmo crime em outras lojas do Centro da cidade. O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul.

Na tarde desta sexta-feira (23), o juiz da 5ª Vara da Comarca de Votuporanga, Sérgio Barbato, realizou a Audiência de Custódia do homem e determinou a liberdade do mesmo. “O homem tem problemas com drogas e a família conseguiu uma internação para ele na segunda-feira para tratamento do vício, então a condição em regime aberto que eu dei para ele é a do comparecimento a clínica e a submissão ao tratamento, se ele não comparecer, aí eu vou decretar a prisão dele”, afirmou o juiz para o A Cidade.

O proprietário do local, C.E.P.P, também conversou com o A Cidade e contou que levou um prejuízo de mais de R$ 100. “Ele roubou R$ 100, mas só conseguimos recuperar R$ 17. Como ele arrombou a porta, também teremos esse gasto a mais para concertar”, disse.