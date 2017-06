O Fórum da Comarca de Votuporanga realiza hoje o julgamento de Anderson dos Santos Frank, às 9h, no tribunal do júri

publicado em 23/06/2017

Fórum da Comarca de Votuporanga realiza hoje o julgamento de Anderson dos Santos Frank

Aline Ruiz

O Fórum da Comarca de Votuporanga realiza hoje o julgamento de Anderson dos Santos Frank, às 9h, no tribunal do júri. O conselho de sentença irá avaliar a culpa e autoria do réu, acusado de tentar matar a facadas a vítima Marcos Cândido Pereira, após um desentendimento no bairro Pozzobon, em setembro de 2014.

A defesa do réu aponta que o mesmo agiu em legítima defesa, enquanto o Ministério Público pede a condenação por tentativa de homicídio.

O caso

O crime teria acontecido após uma briga familiar, no bairro Pozzobon. Os envolvidos foram apresentados, na época, no Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado. A.S.F. é acusado de ter perseguido o carro da vítima pelas ruas da cidade, o que acabou causando duas colisões entre os carros. A vítima, ao descer do carro, quase foi atropelada pelo acusado, mas se escondeu atrás de uma árvore.

Segundo o MP, o acusado teria então descido do carro com uma faca e desferido dois golpes contra a vítima, que foi socorrida e ficou internada, enquanto o réu fugiu. Em depoimento à Justiça, o réu acusado afirmou que perseguiu a vítima porque temia que a mesma iria fazer mal a sua família, por isso agiu em legítima defesa.

Jurados