Com a pena aplicada, o réu cumprirá algumas condições impostas pelo regime aberto

publicado em 23/06/2017

Segundo Douglas Fontes, advogado de defesa do réu, o mesmo agiu em legítima defesa (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

Anderson dos Santos Frank, acusado de tentar matar a facadas a vítima Marcos Cândido Pereira, após um desentendimento no bairro Pozzobon, foi condenado hoje, no tribunal do júri, no Fórum da Comarca de Votuporanga, a dois anos de reclusão em regime inicialmente aberto.

Segundo o juiz, Sergio Barbato Junior, a pena aplicada foi correspondente ao crime. “O julgamento foi bem tranquilo, não tivemos nenhum problema, o Ministério Público e defesa se portaram tecnicamente. O rapaz não tem nenhum antecedente criminal, esse é o único processo que ele responde, tem emprego fixo e tem família, então vai poder continuar com o emprego cumprindo a pena”, afirmou o juiz ao A Cidade.

O juiz ainda disse que as condições do regime aberto que o réu cumprirá são: comparecimento mensal obrigatório no Fórum, não sair da cidade por tempo superior ao determinado sem comunicar, recolhimento noturno, não frequentar baladas (somente quando estiver a serviço). “Se ele for pego em descumprimento, nós vamos fazer um mandado de prisão e remetê-lo para o semi-aberto”, explicou o juiz Sérgio Barbato.

Segundo Douglas Fontes, advogado de defesa do réu, o mesmo agiu em legítima defesa. “Estou satisfeito com o que foi aplicado, era o esperado e não vou recorrer da decisão. Agora ele cumprirá com as condições impostas pela pena”, afirmou a defesa.

O caso

O crime teria acontecido após uma briga familiar, no bairro Pozzobon. Os envolvidos foram apresentados, na época, no Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Anderson dos Santos Frank foi acusado de ter perseguido o carro da vítima pelas ruas da cidade, o que acabou causando duas colisões entre os carros. A vítima, ao descer do carro, quase foi atropelada pelo acusado, mas se escondeu atrás de uma árvore.

Segundo o MP, o acusado teria então descido do carro com uma faca e desferido dois golpes contra a vítima, que foi socorrida e ficou internada, enquanto o réu fugiu. Em depoimento à Justiça, o réu acusado afirmou que perseguiu a vítima porque temia que a mesma iria fazer mal a sua família, por isso agiu em legítima defesa. (Colaborou Gabriele Reginaldo)