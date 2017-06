O crime aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (20), no Parque Residencial do Lago; ladrões foram encaminhados para Guarani D’Oeste

publicado em 20/06/2017

Aline Ruiz





Um homem de 54 anos foi assaltado no fim da tarde desta terça-feira (20), no Parque Residencial do Lago, nas proximidades do Assary Clube de Campo. Segundo o relato da vítima, dois indivíduos entraram na Mercearia Andreto e, sob forte ameaça de faca, roubaram uma quantia em dinheiro e fugiram. A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga estava por perto e conseguiu deter os jovens, identificados como A.F.C., de 18 anos, e G.L.B., de 17 anos. Ambos foram encaminhados para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

Segundo informações repassadas pela PM, os dois indivíduos entraram no local encapuzados e um deles estava armado. “A vítima sofreu forte ameaça dos ladrões, que conseguiram roubar uma quantia de aproximadamente R$ 30 e fugiram. Neste momento recebemos a denúncia e demos início no patrulhamento de acordo com as características repassadas pela vítima”, contou o sargento Martinez.

Quatro quadras depois da mercearia, os policiais encontraram os dois indivíduos andando pela rua e realizaram a abordagem. Durante busca pessoal, foi encontrada nas vestes íntimas do maior a quantia em dinheiro que foi roubada do comércio. Questionados, os jovens acabaram confessando o crime. A.F.C., de 18 anos, já tinha passagem pela polícia por receptação, o menor, G.L.B., de 17 anos, tinha a ficha criminal limpa.

Diante dos fatos, eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde um boletim de ocorrência foi realizado. Ambos foram conduzidos posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecem à disposição da Justiça.