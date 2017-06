Diante dos fatos, os dois indivíduos foram encaminhados à Central de Flagrantes para providências da polícia judiciária

publicado em 19/06/2017

Diversas porções de entorpecentes embaladas prontas para a venda, tais como maconha, crack e cocaína foram apreendidas (Foto: Divulgação/Polícia Militar de Votuporanga)

Da redação

A equipe da Força Tática juntamente com a equipe da Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas, a ROCAM, combateu novamente o tráfico de drogas em Votuporanga. Durante patrulhamento preventivo para combater os crimes, dois indivíduos, A., 25 anos, e M., 14 anos, foram abordados em uma viela da rua Joaquim Fraco Garcia, no bairro Matarazzo.

Segundo a Polícia Militar, com eles foram encontradas quantias em dinheiro e drogas. “Em diligência no terreno ao lado de onde estavam foram localizadas diversas porções de entorpecentes embaladas prontas para a venda, tais como maconha, crack e cocaína”, afirmou a PM.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram encaminhados à Central de Flagrantes para providências da polícia judiciária. A., 25 anos, ficou recolhido à disposição da Justiça e M., 14 anos, ficou à disposição da Vara da Infância e Juventude. (Colaborou Gabriele Reginaldo)