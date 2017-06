O enterro de Gabriel está previsto para acontecer às 18h no cemitério de Valentim Gentil; um inquérito policial será aberto na delegacia de Mira Estrela para apurar o crime

publicado em 19/06/2017

Gabriel foi morto com um tiro acidental de espingarda na tarde de domingo (Foto: Reprodução Internet)

Gabriel Monteiro Ossefani, 9 anos, morreu na tarde deste domingo (18) após ser atingido por um tiro de espingarda de calibre 28, disparado acidentalmente pelo primo de seis anos. As crianças passavam o final de semana com a família em uma propriedade rural de Mira Estrela e estavam brincando com a arma que encontaram em um quarto do sítio.

Segundo informações da Polícia Militar, os dois meninos tinham acabado de tomar banho para ir embora do sítio. Por brincadeira o primo de seis anos apontou para as costas do menino de nove anos e a arma disparou, atingindo a nuca de Gabriel.

Ao ouvir o som do disparo e os gritos das crianças, os parentes que estavam na casa socorreram Gabriel, que foi levado para o pronto-socorro de Mira Estrela, mas não suportou a gravidade dos ferimentos e morreu no domingo.

O dono da arma é um homem de 65 anos de idade, um tio da crianças. Ele acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma e levado para uma das celas da cadeia de Fernandópolis.

O corpo de Gabriel foi enviado para Instituto Médico Legal de Fernandópolis, onde passou por autopsia. A arma foi apreendida e vai passar por perícia no Instituto de Criminalística para verificar se o disparo ocorreu por falha da espingarda.

Pai sofreu acidente no mesmo dia

Ainda no domingo, o pai de Gabriel sofreu ferimentos quando o carro que estava saiu da pista ao atingir uma capivara na vicinal de Valentim Gentil, no momento em que ele iria levar roupas na funerária onde está sendo feita a preparação do corpo da criança para o velório. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morte.