O acidente foi entre uma Biz e uma Honda; duas mulheres, T.M., 21 anos, e L.M., 45 anos, ficaram feridas

publicado em 21/06/2017

Segundo o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, as vítimas ficaram levemente feridas (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (21), por volta das 17h15, na rotatória das avenidas João Gonçalves Leite e Pansani, em Votuporanga. O acidente foi entre uma Biz e uma Honda. Duas mulheres, T.S.M., 21 anos, e L.F.S.M., 45 anos, ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, as vítimas ficaram levemente feridas, receberam atendimentos e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA.

Segundo informações, o condutor da Honda, J.B.G., 57 anos, seguia pela avenida João Gonçalves Leite e as duas mulheres da Biz seguiam pela avenida Pansani quando pararam e, logo após, avançaram no mesmo momento.

A Polícia Militar de Votuporanga esteve no local e registrou o boletim de ocorrências. As causas do acidente serão investigadas. (Colaborou Gabriele Reginaldo)