O impacto foi tão forte que danificou toda a frente do veículo e arremessou o motociclista da moto

publicado em 28/06/2017

Apesar do susto, motociclista teve apenas ferimentos leves (Foto: Aline Ruiz/ A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito entre carro e moto foi registrado no início da noite desta quarta-feira (28), por volta das 18h30, no cruzamento da avenida Nove de julho com a rua Aristídes Galo . Apesar do grande estrago no veículo, que teve perda total, o motociclista, identificado como C.A.S.J, de 21 anos, teve apenas ferimentos leves.

Segundo informações da Polícia, apuradas no local pela reportagem do A Cidade, o condutor F.F.P, de 74 anos, do Volkswagen Gol, de cor cinza, teria avançado o sinal de "Pare" da rua Aristídes Galo e batido contra a moto que seguia pela avenida. O impacto foi tão forte que danificou toda a frente do veículo e arremessou o motociclista da moto.