publicado em 20/06/2017

Acidente aconteceu no cruzamento da rua Rio Negro com a avenida Emílio Arroyo Hernandes (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

Mais um acidente de trânsito foi registrado no fim da manhã desta terça-feira (20), por volta das 11h40, no cruzamento da rua Rio Negro com a avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon. O acidente envolveu um carro e uma moto.

Segundo o condutor do carro, G.S.C., 22 anos, ele seguia pela rua Rio Negro quando colidiu com a moto. “Eu estava no pare esperando para atravessar a avenida. Quando fui atravessar, senti que a moto bateu na frente do carro”, afirmou o motorista.

O condutor da moto, R.C.V., 33 anos, foi socorrido com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Votuporanga. (Colaborou Gabriele Reginaldo)