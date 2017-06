O rapaz foi conduzido para a sede da Dise e posteriormente encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça

publicado em 28/06/2017

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga, com o apoio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e da Força Tática, prendeu um indivíduo por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (28). Identificado como C.E.S.S., de 22 anos, conhecido como ‘Carlinhos’, o rapaz foi conduzido para a sede da Dise e posteriormente encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Pró-povo. Em determinado momento, a equipe avistou dois indivíduos em frente a uma residência, que já é conhecido como um ponto de tráfico de drogas. Ao realizar a abordagem, a PM localizou no bolso de um sujeito chamado Paulo uma porção grande de maconha. Questionado, ele confessou ter adquirido de “Carlinhos” pelo valor de R$ 20.

Durante busca dentro da casa, os policiais encontraram dentro do quarto mais porções da mesma droga. Já no bolso do traficante, a nota de R$ 20 paga pelo usuário, além de mais R$ 40. “Carlinhos” é reincidente e saiu há pouco tempo da cadeia também pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido para a sede da Dise de Votuporanga e posteriormente encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça. A prisão foi efetuada pelo delegado responsável Antônio Marques do Nascimento.