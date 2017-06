A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e o DER estiveram no local para atender a ocorrência

publicado em 29/06/2017

O caminhão colidiu contra a traseira do carro, um Corsa, de cor cinza Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade

Aline Ruiz

Um acidente foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (29) na rodovia Péricles Belini, a SP-461, logo após a estrada da Vila Carvalho. A colisão envolveu um carro e um caminhão que trafegavam sentido Nhandeara. Apesar do susto, não houve feridos. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e o DER estiveram no local para atender a ocorrência.

Segundo informações preliminares colhidas pelo A Cidade no local do acidente, o caminhão colidiu contra a traseira do carro, um Corsa, de cor cinza. As duas pessoas que estavam dentro do veículo não sofreram ferimentos e foram socorridas por populares. A unidade de resgate foi até o local, mas elas já haviam sido socorridas, já que estavam passando mal devido ao susto.

As causas reais do acidente serão investigadas.