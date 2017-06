O acidente foi registrado no km 485, entre Tanabi e Ecatu, por volta das 13h40

publicado em 28/06/2017

Um capotamento foi registrado na Euclides da Cunha, próximo do km 485, entre Tanabi e Ecatu, por volta das 13h40. O acidente foi próximo do posto de combustível "Flor de Lis", sentido Tanabi-Votuporanga. Segundo o Corpo de Bombeiros de Tanabi, que atendeu a ocorrência, a vítima, W.D., de 35 anos, foi socorrida com ferimentos leves. O advogado voltava para Votuporanga após uma audiência em Tanabi.

"Chegando no local ele se encontrava já fora do veículo, orientado e com ferimentos leves", afirmou a Corporação.