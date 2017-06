Retificação/resposta e esclarecimentos referente à matéria publicada em 26 de junho de 2017 sobre a prisão de Maradona e provável soltura

publicado em 27/06/2017

Mariflavia Peixe de Lima

A advogada Mariflavia Peixe de Lima, a qual defendeu o réu desde sua prisão em flagrante em 14 de maio de 2016, esclarece que: D.M.V.S, foi preso por suposto crime de tráfico em um estabelecimento comercial, que na época a alegação da acusação era que D.M.V. S havia “vendido” entorpecente a um usuário e esse teria confirmado a autoridade policial e assim sua prisão em flagrante foi convertida pela prisão preventiva (onde o réu fica preso até julgamento).

Não é verdade que o acusado D.M.V. S tenha confessado o crime, segundo a advogada Mariflavia, em juízo o próprio usuário averiguado na época dos fatos disse que nunca havia adquirido entorpecente de Maradona, e que o entorpecente havia sido trazido de outra cidade, inocentando assim Maradona.

Quanto ao dinheiro localizado, ficou provado nos autos que era proveniente de um empréstimo a fins de dar entrada na aquisição de um lote (terreno). Enfim, não existia nenhuma prova da traficância.

No Direito Penal apura-se a verdade real e não a verdade presumida, cabe ao Estado provar a culpa e na dúvida a absolvição é a consequência, infelizmente o acusado fora condenado a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pelo crime tipificado no artigo 33,caput da Lei nº 11.343/06, sentença com data de 12 de fevereiro de 2017.

A advogada responsável pelo caso, Mariflávia, imediatamente apelou da sentença, apelação ainda em tramite no Tribunal de Justiça, com chances de absolvição inclusive.

Não obstante o acusado quando da condenação já estava preso a aproximadamente 8 meses, levando em consideração que o crime não é hediondo e devido a possibilidade da substituição da pena , o acusado D.M.V.S já poderia cumprir a pena em liberdade, ou ser reconhecida a progressão de regime de imediato.

Importante salientar que com o recente julgado do STF, quanto ao crime tipificado ao réu, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos (pena cumprida com o réu solto) eis que no caso em tela o acusado preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei (D.M.V. S é primário, de boa conduta, trabalhador, bom pai, ótimo marido e filho admirável).

É certo que o acusado vem sofrendo imensurável injustiça, não houve a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fato também atacado na apelação pela advogada). O acusado já havia cumprido tempo maior do que o necessário para a progressão de regime, o qual só precisaria cumprir apenas 1/6 da pena, no momento da sentença o acusado já havia cumprido 2/5 da pena.

O processo criminal é dividido em fases, quais sejam:

A fase de conhecimento e execução penal são duas fases essenciais para o andamento do processo judicial.

Na fase de conhecimento, o juiz recebe os fatos e os fundamentos jurídicos dos envolvidos na causa para reunir as informações necessárias para análise. Nessa fase, as provas de ambos os lados são apresentadas (acusação e defesa) audiências para ouvir as partes e as testemunhas. O objetivo é que, de posse de todos os elementos disponíveis, o magistrado possa proferir a sentença e decidir a causa.

A fase de execução é o passo seguinte, que se caracteriza pelo cumprimento da decisão/sentença.

Nessa fase é outro juiz, o qual é popularmente conhecido como juiz da execução. As penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos são possibilidades da execução penal, onde o cliente pode ser representado pelo mesmo advogado ou outro, devendo juntar nos autos da execução penal sua procuração.

O advogado atuante na fase da execução penal tem a finalidade de coibir a morosidade do Poder Judiciário, que no caso em tela, extrapola a legalidade e passa do bom senso.

O advogado Douglas Teodoro Fontes, representa o réu nos autos da execução penal desde o dia 31/03/2017 e acredita que a soltura do mesmo será em breve. A advogada Mariflavia Peixe de Lima acredita na inocência de Maradona, como também espera que o acusado seja inocentado no julgamento do recurso de apelação feito por ela, recurso de apelação ainda em andamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual terá o julgamento ainda marcado.