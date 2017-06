Identificado como C.A.S., de 17 anos, o indivíduo foi conduzido para a sede da Dise de Votuporanga e encaminhado para a Fundação CASA, em Rio Preto

publicado em 30/06/2017

Drogas e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar de Votuporanga com o menor de 15 anos Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um adolescente que estava com mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas em aberto nesta sexta-feira (30). Identificado como C.A.S., de 17 anos, o indivíduo foi conduzido para a sede da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga e encaminhado para a Fundação CASA, em Rio Preto. Junto com ele estava N.M.V., de 15 anos, que foi ouvido e librado na presença dos responsáveis.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Matarazzo. A equipe, composta pelo sargento Crespo e cabo Valdambrini, avistaram dois adolescentes em atitude suspeita caminhando pela avenida Conde Francisco Matarazzo. Eles foram abordados e, durante busca pessoal, foi localizado com N.M.V porções de crack e dinheiro. Com C.A.S., nada de ilícito foi encontrado, porém ele também estava n1a prática de tráfico e com o mandado de busca e apreensão em aberto.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos para a sede da Dise. C.A.S. foi encaminhado para a Fundação CASA, em Rio Preto. Já o outro menor foi ouvido e liberado na presença dos responsáveis.