Ela foi atingida por uma caminhonete ao tentar atravessar a pista da rodovia na noite da última sexta-feira (16)

publicado em 17/06/2017

Camilly Vitória Marques, de 13 anos, morreu no hospital (Foto: Facebook)

Da redação

Mais um acidente de trânsito fatal foi registrado em Votuporanga. Na noite de sexta-feira (16), por volta das 20h50, próximo ao Parque da Cultura, a jovem Camilly Vitória Miguel de Oliveira, de 13 anos, foi atropelada por uma caminhonete ao tentar atravessar a rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, e não resistiu aos ferimentos do acidente. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente para prestar socorro.

A adolescente foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga ainda com vida, mas horas depois não resistiu e morreu no hospital. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, que esteve na ocorrência, Camilly estava acompanha de uma amiga e as duas tentavam cruzar a pista. Foi quando uma caminhonete Hilux, de Santa Fé do Sul, que transitava no sentido para Fernandópolis, atingiu a adolescente. A polícia ainda irá investigar as causas do acidente.

Camilly sofreu graves lesões e foi encaminhada para a Santa Casa com parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser reanimada por médicos, mas depois teve complicações e morreu. Ainda nas redes sociais, diversos amigos e familiares lamentavam comoventes a morte precoce da adolescente.

O corpo da adolescente será velado na tarde deste sábado (17) no Velório Municipal de Votuporanga e depois sepultado, às 17h, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.