Carlos Dreison da Silva Paz, solteiro, 27 anos, morto no acidente, será velado e enterrado na cidade de Populina, região de Jales

publicado em 19/06/2017

Um acidente registrado na manhã deste domingo, dia 18, matou uma pessoa e deixou outras três feridas na rodovia Percy Waldir Semeghini, próximo ao bairro rural do Caxi a no município de Fernandópolis.

Informações preliminares apontam que houve uma colisão entre um Fiat Uno e um Toyota Corolla, placas de Ouroeste, o que resultou na morte de uma pessoa.

Unidades de resgate estiveram no local para socorrer as vítimas e encaminhá-las ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

