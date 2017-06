A motociclista, A.S., 22 anos, foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA

publicado em 26/06/2017

O acidente foi entre um carro e uma moto, por volta das 14h40 (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira no cruzamento das ruas São Paulo e Tietê. O acidente foi entre um carro e uma moto, por volta das 14h40.

Segundo a Polícia Militar, a motociclista, A.S., 22 anos, seguia pela São Paulo e o condutor do carro, L.A.G., 49 anos, seguia pela rua Tietê. “Eles avançaram o sinal de ‘pare’ das ruas e colidiram”, explicou a PM.

A motociclista, A.S., 22 anos, foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. O motorista do carro L.A.G., 49 anos, não ficou ferido. (Colaborou Gabriele Reginaldo)