Por medidas de prevenção e segurança da transmissão do Coronavírus

publicado em 16/03/2020

O Bazar do Bem informa toda a comunidade que adiou a megaliquidação, prevista para terça e quarta-feiras (17 e 18/3). Por medidas de prevenção e segurança da transmissão do Coronavírus, a ação ocorrerá em uma nova data, que será anunciada em breve.A unidade funciona normalmente, das 8h ao 12h e das 13h às 17h30, de segunda a sexta-feira. Comercializa itens novos e também usados, que são captados por meio de doações. Toda a renda é destinada para o Grupo de Humanização da Santa Casa, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).O prédio está localizado no cruzamento da avenida da Saudade com a rua Minas Gerais. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.