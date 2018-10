Curso tem foco nos líderes que querem melhorar o desempenho ou profissionais que almejam cargos de liderança

publicado em 04/10/2018

Carmen Dela Cruz; o encontro inaugural será neste sábado (6) (Foto: Arquivo Pessoal)

Com foco nos líderes que querem melhorar o desempenho ou profissionais que almejam cargos de liderança, bem como pessoas que desejam desenvolver sua liderança pessoal e profissional, Votuporanga receberá, a partir de outubro, o curso Líder Coach 360. O encontro inaugural será realizado no próximo sábado (6). As aulas serão ministradas às quintas-feiras, das 18h45 às 22h, no Lions Votuporanga.

Segundo Carmen Dela Cruz, responsável pelo Líder Coach 360, o curso de desenvolvimento de liderança pessoal e profissional será realizado em 12 encontros. Serão trabalhados os temas “Introdução ao Coaching”, “Autoconhecimento” e “Liderança”. Com duração de três meses e carga horária de 50 horas, o curso tem previsão de término para o dia 20 de dezembro.

“O curso surgiu da necessidade de Votuporanga. É um curso que ainda não existe na cidade, com essa estrutura e foco, e que busca alcançar os objetivos dos profissionais”, afirmou a coach. Carmen Dela Cruz ressaltou que é um curso 100% presencial, vip e com vagas limitadas.

A responsável pelo curso Líder Coach 360 contou que o coaching é o estilo de liderança que mais se desenvolveu nos últimos anos e que tem resultados imediatos e comprovados. “Esse não é um curso para formar coaches profissionais. Ele vai agregar habilidades e competências em profissionais de todas as áreas”, explicou.

O impacto pessoal do curso será liderança, confiança, comunicação, autoestima, satisfação e motivação. Já o impacto profissional será liderança, melhor desempenho, delegação e tomada de decisão assertivas, gerar aprendizados, motivação e melhoria do desempenho e engajamento da equipe.

Carmen Dela Cruz, responsável pelo curso, trabalha há mais de 10 anos com o tema, sendo certificada em Coaching por Valores (Espanha); certificada pela Points of You, (Israel); Coach Ontológico Profissional e Coach Executivo e Organizacional (Buenos Aires); possui graduação em Serviço Social e especialização em Gestão Estratégica de Pessoas (FGV – Fundação Getúlio Vargas).

Os interessados no curso Líder Coach 360 podem entrar em contato por meio do e-mail (contato@carmendelacruz.com.br), site (www.carmendelacruz.com.br) ou celular (17) 99614-7926.