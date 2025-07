Como de costume, a rádio Cidade FM 94,7 faz a cobertura completa do evento na tarde de hoje

Como de A Cidade FM 94,7 faz a cobertura completa do evento (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSão Cristóvão é um dos santos mais populares da tradição cristã, especialmente venerado como o padroeiro dos viajantes e motoristas. Sua figura tornou-se símbolo de proteção e fé ao longo dos séculos. E Votuporanga é palco de uma grande festa há mais de quatro décadas: a Carreata de São Cristóvão, que ocorre hoje. Como de costume, a rádiofaz a cobertura completa do evento.A programação começa às 14h, com a missa na Igreja Santa Luzia, e a concentração para o início do trajeto. A saída da carreata está marcada para as 15h, com destino à Igreja de São Cristóvão, onde está prevista a chegada por volta das 16h30. Ao final do trajeto, os veículos e seus condutores serão abençoados.O percurso inclui as ruas São Paulo, Itacolomi e a avenida João Gonçalves Leite, a popular avenida do Assary. Durante o trajeto, espera-se a participação de centenas de motoristas e devotos, que acompanham a imagem do santo em um momento de fé e devoção.Os padres Alexandre Pereira da Silva e Brenno do Nascimento Eugênio, ambos da Paróquia São Cristóvão, estiveram nae comentaram sobre a importância do evento para a comunidade. “Será um momento de muita bênção, alegria, e construindo uma igreja nova com a graça de Deus”, destacou o padre Alexandre.O padre Brenno reforçou o aspecto espiritual do ato: “Deus está sempre com sua mão sobre cada um de nós, e quando a gente vai para essa carreata, a gente se entrega para Deus.”Os organizadores também reforçam o convite à população e ressaltam o significado da celebração. “A partir das 14h, todos os caminhos levam à Praça Santa Luzia, ponto de concentração da tradicional e emocionante carreata do santo protetor dos motoristas. De lá, a procissão motorizada segue até a Paróquia São Cristóvão, com bênção especial dos veículos e condutores, pedindo proteção e fé no caminho de todos que trafegam pelas estradas da vida”, destacam os organizadores.Segundo a tradição, São Cristóvão teria vivido no século III e era um homem de grande estatura e força. Seu nome original teria sido Reprobus ou Offerus. A lenda mais conhecida conta que ele desejava servir ao rei mais poderoso do mundo. Depois de servir a um rei terreno, percebeu que ele temia o diabo, então Cristóvão passou a servir ao próprio diabo. Porém, ao ver que o diabo temia Cristo, decidiu buscá-lo para servir a Ele.Durante sua busca por Cristo, Cristóvão encontrou um eremita que o ensinou sobre o cristianismo e sugeriu que ele ajudasse os viajantes a atravessar um rio perigoso como forma de servir a Deus. Um dia, um menino pequeno pediu para ser carregado. Cristóvão colocou o menino nos ombros, mas a travessia foi difícil – quanto mais andava, mais pesado o menino ficava. Ao chegar do outro lado, o menino revelou ser o próprio Cristo, e que ele estava carregando o peso do mundo. Por isso, passou a se chamar Cristóvão, que significa "aquele que carrega Cristo".São Cristóvão foi martirizado por sua fé, e seu culto se espalhou rapidamente por todo o mundo cristão. Sua imagem geralmente o mostra carregando uma criança nos ombros, atravessando um rio com um bastão.São Cristóvão continua sendo amplamente venerado. Muitos motoristas carregam medalhas ou imagens do santo em seus veículos, pedindo proteção nas viagens. Sua festa é celebrada em 25 de julho em muitas regiões do Brasil.Logo após a bênção dos veículos, a Paróquia São Cristóvão dará continuidade à programação com mais uma noite de quermesse, reunindo a comunidade para momentos de confraternização e celebração.Em busca de levantar recursos financeiros para a construção da Igreja de São Cristóvão, a Paróquia promove uma ação entre amigos em que será sorteado um Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ – 2014/2015 de cor prata. Para participar, basta doar R$ 10. O sorteio ocorre no dia 2 de agosto (sábado). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (WhatsApp) (17) 99643 – 5912.