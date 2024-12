Localizada na rua Tietê, 3.822, no Centro da cidade, o novo espaço mostra o compromisso da empresa com a inovação e o atendimento de qualidade

publicado em 03/12/2024

Demonstrando a expansão da marca, a NewTec Informática inaugurou mais uma loja em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Demonstrando a expansão da marca, a NewTec Informática inaugurou mais uma loja em Votuporanga. Localizada na rua Tietê, 3.822, no Centro da cidade, o novo espaço mostra o compromisso da empresa com a inovação e o atendimento de qualidade.

O proprietário, Nilton Silva, de 37 anos, que há quase 13 anos deu o primeiro passo rumo ao sucesso, tem uma trajetória inspiradora. Ele abriu a primeira loja da NewTec Informática no dia 25 de janeiro de 2012, no dia de seu aniversário. Desde então, sua jornada tem sido marcada pelo crescimento constante, sempre com foco em oferecer o melhor aos clientes.

A nova unidade da NewTec Informática é um reflexo desse crescimento: um espaço amplo, com 420 metros quadrados, ideal para atender a demanda crescente e proporcionar mais conforto aos clientes.

“Aqui temos mais espaço do que na outra loja, produtos mais modernos e o local é totalmente climatizado, portanto aqui temos mais conforto para atender nossos clientes, sem falar que a nossa localização aqui é excelente.”

A celebração foi dividida em dois dias. Na quinta-feira à noite (26), um exclusivo coffee break reuniu convidados especiais, amigos e parceiros da NewTec Informática, que puderam conhecer em primeira mão as instalações da nova loja. Já na sexta-feira, a inauguração oficial atraiu moradores e clientes que foram conferir o espaço e as novidades da marca.

A nova loja da NewTec Informática impressiona pelo espaço e também pelo seu extenso estoque de produtos voltados para informática, desde acessórios até equipamentos modernos. “Estamos muito felizes com esse novo espaço. Graças a Deus, a nossa marca é sinônimo de qualidade em Votuporanga, com excelente atendimento e ótimos produtos, e essa nova loja vem para mostrar que estamos no caminho certo”, destacou Nilton.