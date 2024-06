São dois dias de palestras com uma programação diversificada, voltada para alunos de Recursos Humanos, Administração e Ciências Contábeis

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO auditório do Sebrae de Votuporanga é palco desde esta segunda-feira (3), do 5º Simpósio de Recursos Humanos da Faculdade Futura – Grupo Educacional Faveni. São dois dias de palestras com uma programação diversificada, voltada para alunos de Recursos Humanos, Administração e Ciências Contábeis. A inscrição é a doação de produtos de higiene pessoal que serão destinados para famílias do Rio Grande do Sul.O Sebrae de Votuporanga fica na avenida Doutor Wilson de Souza Foz, 5.137, no San Remo, e as palestras começam sempre às 19h15. A primeira, na noite de ontem, foi ministrada por Fernando Ferreira, que é gerente de Recursos Humanos da Usina Alcoeste, do Grupo Araklaki, em Fernandópolis. O tema foi “Orientações para impulsionar sua carreira desde a universidade". Ele contou um pouco da sua história, fazendo referências a toda sua trajetória pessoal e profissional, relatando um pouco das suas formações e as decisões que foram tomadas. “Ou seja, o caminho percorrido para chegar até aqui, fazendo uma conexão com diversas palavras/postos-chave para provocar uma reflexão nos alunos”, comentou.Egressa do curso de RH da Futura, Kállita Nascimento, também palestrou na noite de ontem. Ela é analista de RH, responsável pela unidade de Votuporanga e pela Comunicação Corporativa e Endomarketing de todas unidades do Grupo Patense. Kállita falou sobre “a arte da comunicação assertiva no RH”. “A comunicação é a ferramenta mais sensível e valiosa dentro de uma empresa. Na palestra, abordamos os diferentes tipos de comunicação existentes, destacando como cada um impacta o ambiente de trabalho. Foram explorados os benefícios de uma comunicação assertiva, mostrando como ela pode melhorar a clareza, a resolução de conflitos e o engajamento dos funcionários”, explicou.Além disso, ela deu dicas práticas sobre como implementar a comunicação assertiva no dia a dia, tornando-a uma parte integrante da cultura organizacional. Para tornar a experiência mais interativa e enriquecedora, a palestra contou com dinâmicas de participação, permitindo que os alunos praticassem e aperfeiçoassem suas habilidades de comunicação. “Podemos dizer que lidar com pessoas é uma arte, portanto busquei levar essa visão para a palestra, enfatizando a importância de entender e respeitar as necessidades e sentimentos dos outros. Esta abordagem humanizada não só melhora as relações interpessoais, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo, o que serve não somente para os alunos de RH, mas para os demais cursos”, frisou.HojeA primeira palestra de hoje será com outra egressa da Futura, a analista de RH, Joyce Batista, que fala sobre “Avanços tecnológicos nos processos trabalhistas”. “Pretendo abordar como a tecnologia está impactando nas relações de trabalho, como a automação de processos, inteligência artificial e a digitalização de documentos estão influenciando as práticas trabalhistas. Também vou falar sobre os desafios e oportunidades que essas inovações trazem para empregadores e trabalhadores”, explicou.Eliana Germano encerra o encontro com a palestra “Gestão de conflitos”, em que abordará alguns tópicos importantes como tipos de conflitos, principais causas dos conflitos e estilos de administração de conflitos. Eliana é consultora de negócios, trabalhando especificamente em consultorias de gestão de pessoas e gestão de projetos de agronegócio.Participação dos egressosA Faculdade Futura vê com grande alegria a participação dos egressos nos eventos da instituição de ensino, o que mostra o caminho correto traçado pela Faculdade. “Ficamos muito felizes em contribuir de alguma forma para o desenvolvimento dos nossos alunos. Na Futura nós procuramos integrar a teoria académica com a prática de mercado, desta forma entregando para o mercado profissional alunos que estão integrados com aquela realidade que será exigida pelas empresas, então para nós é um momento de muita alegria ver alunos que passaram pelos bancos da faculdade conduzindo empresas de segmentos distintos e proferindo palestras”, destacou o professor Sileno Marcos Araújo Ortin.NAEO NAE (Núcleo de Acompanhamento ao Egresso) da Futura desenvolve um papel muito importante, pois acompanha a atual situação dos egressos, verifica em que o ex-aluno está atuando, em que lugar e se ele está empregando no seu dia a dia aquilo que aprendeu na Faculdade. “Toda a nossa equipe procura acompanhar e verificar se realmente esse aluno está atuando no mercado, o que está fazendo, se ele está buscando o desenvolvimento profissional e se o que ele aprendeu está em sintonia com o que o mercado cobra. Portanto, é de crucial importância o trabalho do NAE até mesmo para balizar as ações da gestão acadêmica”, apontou Sileno.