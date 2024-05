Lançado oficialmente na segunda-feira (6), no Sindicato Rural de Jales, o programa tem como missão semear informação e promover saúde para as mulheres que dedicam suas vidas ao campo

publicado em 10/05/2024

Lançado nesta semana no Sindicato Rural de Jales, o programa tem como missão semear informação (Foto: Prefeitura de Jales)

No coração de Jales, a união de forças entre o Sistema FAESP/SENAR-SP, a Comissão Semeadoras do Agro, as ONGs Orientavida e Pense Rosa, o Sindicato Rural e a Prefeitura floresceu em um projeto único: o "Semear é Cuidar". Lançado oficialmente na segunda-feira (6), no Sindicato Rural de Jales, o programa tem como missão semear informação e promover saúde para as mulheres que dedicam suas vidas ao campo.

O evento de lançamento foi um momento de encontro e celebração, com a presença de figuras importantes como o presidente do Sindicato Rural de Jales, Sr. José Candêo, o diretor Barcinho Ormaneze, a diretora da FAESP e coordenadora executiva da Comissão Semeadoras do Agro, Dra. Adriana Menezes, e muitos outros representantes de entidades e autoridades locais. A presença maciça demonstrou o compromisso e a importância atribuída a esse projeto que visa impactar positivamente a vida das mulheres do campo.

O "Semear é Cuidar" é um desdobramento do "Programa Promovendo Saúde no Campo" (PPSC), que já vem realizando um trabalho exemplar ao oferecer palestras sobre saúde da mulher e exames gratuitos de mamografias e ultrassons. Com o novo projeto, cada sindicato rural tem a oportunidade de indicar mulheres sem plano de saúde para realizar gratuitamente 50 exames de mamografia.

Para a Dra. Juliana Farah, vice-presidente da Comissão Semeadoras do Agro, a proximidade com as comunidades rurais é crucial: “O objetivo é buscar cidadania e a inclusão da mulher do campo. Queremos apoiá-las e contribuir não só com a realização dos exames, mas também com informações e orientações”. O projeto visa não apenas oferecer exames, mas também criar uma rede de apoio e informação sobre cuidados com a saúde.

Durante a cerimônia de lançamento, a secretária municipal de Saúde, Nilva Gomes Rodrigues de Souza, parabenizou a iniciativa e colocou à disposição as equipes da Estratégia da Saúde da Família da Zona Rural para ajudar a identificar as mulheres do campo. A sensibilidade do projeto também foi destacada pela secretária de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Sandra Gigante, que ressaltou a importância das ações como forma de valorização e cuidado com as produtoras rurais.