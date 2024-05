O objetivo é garantir a continuidade dos serviços e atendimento de qualidade para toda a população

publicado em 14/05/2024

Recurso de Carlão Pignatari vai ajudar no pagamento de plantões médicos e outras despesas, como energia elétrica (Foto: Assessoria)

O deputado Carlão Pignatari conquistou, junto ao governo do Estado de São Paulo, uma verba de R$ 2,7 milhões para custear serviços de saúde na região, desde pagamentos de plantões médicos a insumos e energia elétrica. O objetivo é garantir a continuidade dos serviços e atendimento de qualidade para toda a população.

O recurso já foi depositado nos cofres das prefeituras e está pronto para ser utilizado. “Esse dinheiro chega em muito boa hora, porque os serviços de saúde não podem parar ou serem reduzidos por falta de condições. Espero que todos façam bom uso desse recurso, de forma a garantir um atendimento de qualidade aos pacientes”, afirmou o deputado.

Carlão Pignatari explicou que os recursos são liberados rapidamente porque têm como destino o Fundo Municipal de Saúde. Os municípios apresentam as demandas e são atendidos de acordo com a avaliação dos técnicos do governo. “Sou um deputado do interior paulista. Então, vou sempre buscar o melhor para a nossa população”, disse o deputado.