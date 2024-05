As crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I interpretaram canções que foram apresentadas sob à coordenação das professoras de música, Madja Morais e Thais Pestana Ghidoni

publicado em 14/05/2024

O Colégio Unifev promoveu, no último sábado (11/5), uma comemoração especial: uma manhã de celebração e emoção para mais de 400 mães, avós, tias e madrinhas dos alunos do Colégio Unifev, no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. As crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I interpretaram canções que foram apresentadas sob à coordenação das professoras de música, Madja Morais e Thais Pestana Ghidoni.

"O Colégio Unifev, reconhecendo a importância do Dia das Mães, celebrou a data com um evento especial dedicado a essas mulheres que tanto amamos. Mães, símbolos de amor, cuidado, carinho e acolhimento, foram recebidas com uma festa cuidadosamente preparada, um delicioso café da manhã e, acima de tudo, a demonstração incondicional do amor de seus filhos”, destacou a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.

A advogada Vanderléa Masson mal conteve a emoção ao assistir às apresentações de seus filhos, Maria Júlia e Théo. "Esses momentos são muito significativos, o coração transborda de alegria. Corremos tanto no dia a dia, e aí, paramos um pouco para receber essa homenagem dos nossos pequenos. Foi maravilhoso, amei!", confidenciou.