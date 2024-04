Projeto foi protocolado ontem na Câmara Municipal de Votuporanga em razão da Adin que declarou vários cargos inconstitucionais

publicado em 26/04/2024

Nova supersecretaria vai englobar a secretaria da Cidade e o setor de Serviços Urbanos (almoxarifado) (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Foi protocolado nesta quinta-feira (25), na Câmara Municipal de Votuporanga o projeto que irá promover uma espécie de reforma administrativa na Prefeitura. A iniciativa prevê, dentre outras coisas, a criação de uma “supersecretaria” e a extinção de 89 cargos de confiança que eram ocupados por servidores de carreira.

Para entender, em fevereiro o Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), que afetava diretamente mais de 200 servidores municipais efetivos que exerciam cargos de confiança. A ação foi movida pela Procuradoria-Geral de Justiça, após uma denúncia do ex-vereador e advogado, Hery Kattwinkel, o que obrigou a Administração Municipal e dispensar mais de 200 servidores das funções, ocasionando queda drástica no salário de todos eles.

Após a decisão judicial a Prefeitura de Votuporanga decidiu acelerar o processo de reestruturação de cargos na Administração Municipal, que já estava em andamento desde o ano passado. A expectativa era de que o projeto fosse enviado à Câmara ainda em março, mas houve atrasos e a proposta só foi protocolada agora.

A reforma

O problema, é que esta reestruturação não irá contemplar todos que foram afetados pela Adin. Conforme levantamento obtido pelo A Cidade, a máquina administrativa da Prefeitura possuía, no total, cerca de 300 cargos de confiança, sendo que 200 deles foram considerados inconstitucionais e, portanto, extintos.

Com a reestruturação, a Prefeitura pretende recriar a maior parte deles (213 no total), mas 89 cargos serão cortados definitivamente. A área mais afetada foi a de “chefes de setor”. Antes da Adin, 127 servidores ocupavam esse posto, mas agora restarão apenas 27, caso a reestruturação seja aprovada.

O mesmo acontece com os antigos “chefes de área”. Eram 13 no total e agora não restará nenhum. Ainda como exemplo, a Secretaria de Educação contava com dez “assessores do gestor de rede/assistentes técnicos educacionais”, mas agora apenas cinco deles permanecerão com seus cargos.

Supersecretaria

A mesma reforma administrativa encaminhada à Câmara prevê também a criação de uma “supersecretaria”. Trata-se da junção da secretaria de Cidade com o setor de Serviços Urbanos (conhecido como almoxarifado), que antes pertencia à Secretaria de Obras. Essa fusão dará origem à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

A iniciativa busca concentrar em um só lugar todos os serviços de “zeladoria” do município, acabando com confusões antigas na Administração Pública. Agora, os serviços de tapa buraco, conservação de parques e jardins, drenagem, manutenção dos prédios públicos, Patrulha Agrícola, terraplanagem e serviços rurais serão todos feitos pela nova “supersecretaria” e não mais de forma dividida como era antes, o que sempre causou problemas, principalmente com a Câmara.

Para tocar toda esta estrutura, no entanto, o projeto prevê a criação de um cargo de secretário adjunto.

Com o desmembramento, a Secretaria de Obras passará a ser chamada de Secretaria de Infraestrutura, ficando responsável apenas pela parte de planejamento e a execução de projetos de infraestrutura do município, além de responder pelas ações relacionadas à Defesa Civil.