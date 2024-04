O sucesso do projeto pode ser atribuído à sua proposta inicial de conectar pessoas, especialmente mulheres, de qualquer parte do Brasil e do mundo

publicado em 10/04/2024

O sucesso do projeto pode ser atribuído à sua proposta inicial de conectar pessoas, especialmente mulheres (Foto: Divulgação)

O podcast "Seja Mulher Sábia", lançado há 112 dias pela rio-pretense Aline Sampaio Marcatto, conquistou um lugar de destaque no cenário dos podcasts brasileiros, figurando em terceiro lugar no ranking dos mais ouvidos na plataforma Spotify Brasil.

O sucesso do projeto pode ser atribuído à sua proposta inicial de conectar pessoas, especialmente mulheres, de qualquer parte do Brasil e do mundo, e transmitir uma mensagem de esperança e otimismo, baseada na fé e na proximidade com Deus. Aline, que também é autora do livro de mesmo nome do podcast, utiliza suas redes sociais para compartilhar essa mesma mensagem de maneira leve e positiva, em meio a um ambiente virtual muitas vezes conturbado.

O "Seja Mulher Sábia" oferece mensagens diárias, com duração de 2 a 3 minutos, repletas de fé, coragem, esperança, otimismo e emoção. Aline acredita no poder transformador da leitura da Palavra de Deus, que considera um alimento essencial para a alma, capaz de orientar, exortar e consolar nos momentos mais difíceis da vida.

Aline enfatiza a importância de manter uma ordem de prioridades, colocando Deus em primeiro lugar, seguido pela saúde, família e trabalho. Ela ressalta que, em meio às ansiedades e inseguranças da vida moderna, é fundamental manter o foco no que realmente importa.