publicado em 12/04/2024

Ezequias Luis Nunes Ferreira falou com a reportagem e descreveu os momentos de tensão (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O motorista do ônibus da saúde de Fernandópolis, Ezequias Luis Nunes Ferreira, concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Cidade de Comunicação, nesta quinta-feira (11), após o acidente que deixou uma pessoa morta e outras doze feridas. O profissional relatou ter sido fechado por um carro e contou sobre os momentos de tensão.

Ezequias relatou a reportagem ser trabalhador da prefeitura há anos e que realiza o trajeto diariamente. Além disso, disse estar com a sua habilitação em dia e que fez dezenas de cursos para estar no cargo.

“Eu vinha vindo de Rio Preto sentido Votuporanga, quando tinha uma carreta encostada no acostamento aqui, parada, normal. Infelizmente um carro do meu lado esquerdo me apertou, eu perdi o controle, encostei na carreta e perdi o controle, infelizmente entrei aqui nessa ribanceira”, disse ele.

Ele ainda disse que tentou dividir o espaço para não acertar o carro e nem afetar o ônibus, mas acabou que ao se manter na direita ele relata ter batido na lateral do caminhão. “Infelizmente, pegou na lateral do ônibus, e isso aí é tudo ferro, então você perde o controle quando pega, né? e provavelmente o pneu da frente deve ter estourado, e quando estoura já você não perde o controle. Foi isso aí que aconteceu”, completou.

Ainda atordoado com tudo que aconteceu, ele disse que nunca tinha passado por nada parecido. “A gente fica meio assustado, porque a gente está na estrada todo dia, de segunda a sexta-feira. Por volta das quatro e meia da manhã, a gente já está na rodovia, e voltando sempre tarde, às vezes, então nunca aconteceu. A gente lamenta. Você mora na cidade então isso aí é triste você ver um colega, um amigo machucado”, disse o senhor Ezequias.