Feira educacional será nos dias 10 e 11 de abril, no Villa Conte; Entre os principais temas dos workshops estão combate às fake news com IA, autismo, storytelling e música

publicado em 04/04/2024

A Expoeducare 2024 será realizada nos dias 10 e 11 de abril, no Villa Conte, em São José do Rio Preto (Foto: Divulgação)

A 2ª edição da Expoeducare, considerada maior feira educacional da região, já está com as inscrições abertas para os 20 workshops gratuitos, que serão oferecidos no pavilhão de estandes para a comunidade educacional. A Expoeducare 2024 será realizada nos dias 10 e 11 de abril, no Villa Conte, em São José do Rio Preto. As vagas são limitadas e o link disponível para as inscrições é o https://www.expoeducare.com.br/programacao/

Os workshops gratuitos serão realizados nos dois dias de feira educacional em três horários, que não coincidem com os horários das palestras pagas: das 11h15 ao meio-dia, das 15h às 16h e das 17h às 18h. O público poderá escolher entre 11 temas: “Percussão Afro-brasileira”, “Canto Coral Africano”, “Vivendo a Sociedade 5.0”, “Autocuidado com Aromaterapia”, “Narrativas Digitais utilizando Storytelling”, “Desvendando Fake News com Inteligência Artificial (IA)”, “Visagismo: dicas para elevar a autoestima e o autoconhecimento”, “LabSenac – Inovação na prática”, “Café com Projeto de Vida”, “Família/Escola: laços que favorecem a competência do ler e escrever” e “Autismo na sala de aula: recursos que fomentam a inclusão”.

A expectativa é reunir em Rio Preto mais de cinco mil pessoas entre professores, gestores, secretários e lideranças da área da educação de mais de 350 municípios. Serão 48 horas de programação e imersão com palestras, apresentações culturais, visitas ao pavilhão de estandes dos expositores, workshops, oficinas práticas e rodas de conversa.

De acordo com o CEO e fundador da Expoeducare, Antônio Câmara, o evento tem como objetivo discutir o futuro da educação, trazer inovações e soluções que facilitem o ensino em todas as etapas, desde a educação básica até o ensino superior. São palestras, atividades e exposições que geram inspiração, networking e atualização. “Promovemos a troca de experiências para a conquista de um ensino mais moderno, humanizado e tecnológico para todos. Vamos propor debates sobre como reter a atenção dos alunos em um mundo cheio de estímulos e informações, para continuarmos mudando gerações por meio da educação”, enfatizou o CEO da Expoeducare.

Palestras pagas

Com o tema “Educação e Tecnologia em suas Relações Afetivas de Aprendizagem”, a Expoeducare traz a Monja Coen pela primeira vez em um evento no Noroeste Paulista. A programação conta com palestras de Rossandro Klinjey, Emília Cipriano, Regina Shudo, Cléber Fabiano, Luciana Brites, Diogo Almeida e as fundadoras da SOS Educação, Taís Bento e Roberta Bento.

“A Expoeducare traz à tona a temática relacionada às tecnologias educacionais e as suas relações afetivas de aprendizagem, principalmente, porque na atualidade a tecnologia tem ditado as metodologias mundiais usadas dentro das salas de aulas, tanto de escolas públicas quanto privadas. É preciso discutir a efetividade dessas tecnologias sob duas óticas: o quanto interferem na rotina de uma escola, por meio do uso da internet, lousas digitais, tablets e laboratórios de informática, e o quanto refletem nas relações afetivas entre professores, alunos e profissionais da educação”, afirmou Marcelo Batista, que é o coordenador executivo do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo (ADE), vice-presidente da Undime São Paulo Regionais/Interior e colaborador técnico-pedagógico do evento.

Restam poucos ingressos à venda para a 2ª edição da Expoeducare. O pacote, que dá direito às palestras e certificação, custa a partir de R$ 299,90/por pessoa (valor voltado a escolas de municípios que compõem o ADE Noroeste Paulista, a AMA e escolas associadas à Acirp). Já para o público em geral (escolas particulares, rede estadual e outros municípios), o pacote custa a partir de R$ 349,90/por pessoa. Grupos com mais de 10 pessoas têm descontos especiais. Para comprar é simples e prático, acesse o site www.expoeducare.com.br.

Sobre a Expoeducare

A Expoeducare é um evento promovido pela marca Educare, que conecta pessoas de diferentes estados brasileiros em prol da educação. A Comissão Organizadora da Expoeducare conta com a Ferraz Eventos e Treinamentos, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp), Educare: Educação Transformadora, Suíte Marketing e Negócios Educacionais.