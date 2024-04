Desde 2021, quando assumiu o seu quarto mandato, ele estava licenciado para ocupar a Secretaria de Direitos Humanos

publicado em 02/04/2024

Emerson Pereira reassumiu ontem sua cadeira na Câmara Municipal após se afastar da secretaria de Direitos Humanos (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A sessão da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (1), foi marcada pelo retorno de Emerson Pereira (PSDB) à sua cadeira de vereador. Desde 2021, quando assumiu o seu quarto mandato, ele estava licenciado para ocupar a Secretaria de Direitos Humanos, mas agora teve que se exonerar do cargo por conta da legislação eleitoral que determina o afastamento de secretários que forem disputar as eleições com seis meses de antecedência do pleito.

Emerson foi eleito em 2020 como o segundo vereador mais votado daquelas eleições, com 1.794 votos. Sua cadeira no legislativo votuporanguense, no entanto, foi ocupada pelo seu suplente, Carlim Despachante, que se despediu das sessões na semana passada, após três anos de mandato.

Ao retornar para a Câmara, Emerson Pereira afirmou que volta ao legislativo local com a sensação de dever cumprido na Secretaria de Direitos Humanos e o desejo de trabalhar ainda mais pela população de Votuporanga.