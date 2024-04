Geral

Cidade FM promove ‘pedágio’ em comemoração aos 74 anos da Santa Casa

O aniversário do hospital será comemorado com um evento especial na manhã de sábado (20) no Centro de Votuporanga

publicado em 19/04/2024

Santa Casa celebra 74 anos de dedicação à saúde na Concha Acústica (Foto: Santa Casa)



Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



O sabadão será de “pedágio” especial em comemoração ao aniversário da Santa Casa de Votuporanga, a partir das 9h, na rua Amazonas, em frente à Concha Acústica. A rádio Cidade FM 94,7 promove a ação que promete muita animação.



Toda a equipe da emissora estará fazendo aquela festa, comemorando o aniversário dessa instituição que é motivo de orgulho para Votuporanga e toda a região. “Passe por lá e celebre com a gente os 74 anos da Santa Casa de Votuporanga. A partir das 9h, na rua Amazonas, em frente à Concha Acústica”, convidou João Carlos Ferreira, diretor da Cidade FM.



O “pedágio” faz parte de um evento especial que promete unir a comunidade em gratidão e solidariedade. O hospital estará comemorando este marco na Concha Acústica, onde uma série de atividades e serviços serão oferecidos gratuitamente à população. Profissionais dos setores de Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social, Fonoaudiologia, Enfermagem (Oncologia, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e Curativos), Psicologia e Farmácia estarão à disposição para atender a comunidade com serviços de saúde essenciais.

Essa é uma oportunidade única para aqueles que necessitam de cuidados médicos terem acesso a orientações especializadas de forma gratuita, reforçando o compromisso da Santa Casa com o bem-estar da comunidade.



Serão oferecidos aferição de pressão, medição de diabetes e avaliação de Índice de Massa Corporal, além de orientações quanto ao aplicativo da Santa Casa, os perigos da automedicação e muito mais. Além dos serviços de saúde, uma equipe dedicada estará presente para explicar e engajar a população na campanha "Saúde que dá Prêmios". Esta iniciativa, que visa arrecadar fundos para a instituição, oferece aos participantes a chance de concorrer a uma televisão novinha todo mês. E como forma de agradecimento pelo apoio, os doadores receberão um celular como um gesto de reconhecimento.



Para tornar a iniciativa ainda mais memorável, a programação incluirá atrações musicais de alta qualidade. O Coral de Viola, da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, conhecido por sua tradição e talento, trará um toque cultural único à celebração. “Este evento não só marca os 74 anos de serviço dedicado da Santa Casa de Votuporanga à comunidade, mas também representa uma oportunidade para expressar gratidão e reconhecimento por sua incansável dedicação à saúde e ao bem-estar de todos os cidadãos. Venha celebrar conosco esta ocasião especial, onde a saúde, a solidariedade e a música se encontram em uma atmosfera de amor e união. Junte-se a nós na Concha Acústica e faça parte desta história de cuidado e compromisso comunitário”, destacou o provedor do hospital, Amaro Rodero.













Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2024/04/cidade-fm-promove-pedagio-em-comemoracao-aos-74-anos-da-santa-casa-n79887