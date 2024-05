CIEE, instituição reconhecida nacionalmente pelo trabalho de inclusão social e empregabilidade jovem, foi apresentada à comunidade

publicado em 02/05/2024

Lideranças políticas, educacionais e empresariais de Votuporanga acompanharam a apresentação do CIEE à comunidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Estudantes de Votuporanga e região agora contam com mais uma ferramenta de inserção no mercado profissional. Uma unidade do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), ONG (Organização não Governamental) reconhecida nacionalmente pelo trabalho de inclusão social e empregabilidade jovem, foi instalada na cidade em parceria com a Faculdade Futura, e apresentada à comunidade nesta semana.

A apresentação da novidade foi realizada em uma cerimônia no Campus da Futura. Lideranças do setor educacional, como a Dirigente Regional de Ensino, Marcelaine de Oliveira Ferreira, e diretoras de escolas do município; do setor empresarial, representado pelo presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Glauco Ventura e colaboradores de diversas empresas da cidade; e do Poder Público, na figura da primeira-dama Rose Seba, dos vereadores Emerson Pereira (Republicanos) e Jurandir Silva (PSB), e do Chefe de Gabinete Marcelo Marin Zeitune, prestigiaram o evento e tiraram dúvidas sobre o trabalho do CIEE.

Também participaram do ato o gestor de políticas Acadêmicas da Faculdade Futura, Tiago Moreno, acompanhado de professores e colaboradores da instituição; Clóvis de Prosdócimi, representando a Associação dos Contabilistas; a secretária de Direitos Humanos, Karoline Bianconi; conselheiros tutelares de Votuporanga, o presidente do Conseg-centro, Dr. Raphael De Haro Carrara e a delegada de polícia, dra. Maria Letícia. Todos foram reunidos para espalhar as boas novas ao maior número de jovens possível.

A unidade local do CIEE foi montada no Campus da Faculdade, na avenida Vale do Sol, 4.876. Segundo o gestor de políticas acadêmicas da Futura, Tiago Moreno, a instituição decidiu ser parceira da iniciativa diante de seu compromisso com a responsabilidade social e a busca incansável de fornecer subsídios aos seus alunos para que tenham conhecimento prático de suas áreas e não saiam apenas com um diploma e sim uma profissão.

“O CIEE vem agregar com os valores e a missão da Faculdade Futura que é de formar alunos e também oferecer a eles os subsídios necessários para que consigam ter os aspectos práticos e serem inseridos no mercado de trabalho. A Futura se sente muito honrada de ter um polo do CIEE e de possibilitar que não apenas os nossos alunos, mas toda a comunidade, alunos do ensino médio e jovens de toda a região possam usufruir do trabalho desta instituição que há mais de 60 anos tem oferecido inclusão social e empregabilidade”, comentou.

Já pelo CIEE, quem comandou a apresentação foi o supervisor de atendimento às empresas e instituições de ensino, Fernando Paim Neto, que explicou como funciona o processo de inserção dos jovens desde o primeiro cadastro até o passo a passo a ser seguido pelas empresas que irão contratá-los.

“Quem mais ganha nesse momento são os jovens. O CIEE está aqui para levar aos jovens informação e programas que viabilizem a eles uma oportunidade de conhecimento e de experiência. Nós fazemos toda a intermediação entre a empresa, a escola e o estudante, onde todos os jovens, acima de 14 anos, podem se cadastrar no CIEE de forma gratuita e no nosso portal vai encontrar vagas de acordo com o seu perfil, além de cursos de qualificação”, explicou Fernando.