Entregas foram realizadas no Memorial do Câmpus Centro

publicado em 20/03/2024

Entregas foram realizadas no Memorial do Câmpus Centro (Foto: Divulgação/Unifev)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Na tarde dessa terça-feira (19), a Unifev realizou a doação de 1 mil máscaras descartáveis e de novas roupas de cama e banho (banho e rosto, lençóis e fronhas) para a Comunidade São Francisco de Assis e Lar São Vicente de Paulo, respectivamente.

Estiveram presentes no ato da entrega representantes da Instituição Educacional além de representantes das entidades assistenciais, que se mostraram emocionados e gratos com a ajuda que veio em um bom e oportuno momento já que ambas, entidades precisam de apoiadores que ajudem na funcionalidade do dia a dia.

Para Prof Dr. Osvaldo Gastaldon, reitor da Instituição, “a responsabilidade social é um elemento que também compõe a educação e aqui na Unifev nós vivemos isso na prática”.

"Agradecemos à Unifev pela doação dessas máscaras, que chegam em um momento oportuno, reforçando a prevenção de doenças dos nossos atendidos. É por meio de parcerias como esta que podemos garantir a proteção de todos, assim como o andamento das nossas ações”, destacou Luiza Pupim, presidente da Comunidade São Francisco de Assis.

A Comunidade São Francisco de Assis atua com políticas públicas voltadas para a prevenção do consumo do álcool e drogas, assistência para portadores do vírus HIV, incluindo o suporte a famílias e idosos em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, a entidade acompanha 60 crianças e adolescentes, 55 adultos e idosos e 80 moradores de rua.