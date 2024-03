As inscrições, que começaram em 19 de fevereiro, terminam no dia 4 de abril

publicado em 20/03/2024

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) é uma instituição de ensino superior pública e federal de renome nacional (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marques

O Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Votuporanga segue com inscrições abertas para o curso gratuito de licenciatura em pedagogia pela Ufscar (Universidade Federal de São Carlos). As inscrições, que começaram em 19 de fevereiro, terminam no dia 4 de abril.

São 50 vagas para o Polo UAB Votuporanga para a capacitação. O curso é à distância, realizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é uma plataforma online onde os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas. Os encontros presenciais são realizados no Polo UAB de Votuporanga.

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) é uma instituição de ensino superior pública e federal. Conta com a presença de 64 cursos e um total de 2.897 vagas na graduação presencial. Além disso, tem 52 programas de pós-graduação, 12 cursos de mestrado profissional, 44 de mestrado acadêmico, 31 de doutorado e 96 cursos de especialização. Seu corpo acadêmico é formado por 99,8% de mestres ou doutores. Em sua maioria, os professores desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão em regime de dedicação exclusiva.

Na UAB local, mais de 360 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.