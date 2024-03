Encontro está programado para o próximo dia 16; o palestrante é o arquiteto e professor Luiz Fernando de Biazi Seba

publicado em 14/03/2024

O renomado Arquiteto e Professor Luiz Fernando de Biazi Seba irá conduzir a palestra sobre Acessibilidade e Inclusão (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Faculdade FUTURA - Grupo Educacional FAVENI - está preparando um evento educacional de grande relevância para seus estudantes e para a comunidade em geral. No próximo sábado (16), às 14h, será realizada a palestra intitulada "Por uma Cidade Acessível", onde será promovida uma ampla discussão sobre acessibilidade e inclusão.

Para discutir o tema "Por uma Cidade Acessível", foi convidado o Arquiteto e Professor Luiz Fernando de Biazi Seba. Com uma sólida formação acadêmica, Seba é Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente está concluindo seu doutorado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo. Seus estudos e pesquisas abrangem diversas áreas do conhecimento, com foco especial na arquitetura e suas interseções com outros campos.

A palestra promete trazer reflexões importantes sobre como tornar nossas cidades mais inclusivas e acessíveis a todos os cidadãos, considerando aspectos arquitetônicos, urbanísticos e sociais. Este evento representa mais um passo significativo da Faculdade FUTURA no compromisso com a formação integral de seus alunos e com a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Por se tratar de um evento remoto, embora seja gratuito e aberto à comunidade externa, há necessidade de fazer inscrição prévia. Para se inscrever basta procurar a secretaria da Instituição ou pelo WhatsApp 17 99645-5803.

Curricularização da Extensão

A iniciativa faz parte do programa de Curricularização da Extensão da Instituição e tem como objetivo proporcionar aos alunos uma oportunidade concreta de desenvolver habilidades práticas que contribuam para sua formação acadêmica e para seu papel como cidadãos e profissionais atuantes na sociedade.