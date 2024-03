Realizado no plenário da Câmara Municipal, o evento foi aberto ao público, incluindo alunos da Faculdade FUTURA e membros da comunidade em geral

publicado em 20/03/2024

(Foto: A Cidade)

No último dia 12, a Faculdade FUTURA, com apoio da Escola do Legislativo e do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança Pública) - Centro, promoveu evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com palestra da juíza da 1ª Vara Criminal, Execução Criminal e Júri de Votuporanga, Dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, e da promotora de justiça Jéssica Silveira Prado.Realizado no plenário da Câmara Municipal, o evento foi aberto ao público, incluindo alunos da Faculdade FUTURA e membros da comunidade em geral.Durante a palestra, as convidadas compartilharam suas experiências, falaram sobre “Conquista de Direitos, Liberdades e Deveres da Mulher” e ofereceram espaço para o diálogo e o esclarecimento de dúvidas por parte do público.A iniciativa demonstra o compromisso da Faculdade FUTURA em promover a conscientização e o debate sobre questões de gênero, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.