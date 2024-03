A sigla é comandada na cidade pelo advogado Paulo Laurindo Junior e tem como principal nome o vereador Jurandir benedito da Silva, o Jura

publicado em 14/03/2024

Comissão Provisória do PSB de Votuporanga se reuniu nesta semana para traçar as estratégias de olho nas eleições de 2024 (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Comissão Provisória de Votuporanga do PSB (Partido Socialista Brasileiro) se reuniu nesta semana para definir as ações que vão desde sua estruturação, eleições e futuros projetos do partido na cidade. A sigla é comandada na cidade pelo advogado Paulo Laurindo Junior e tem como principal nome o vereador Jurandir benedito da Silva, o Jura.

Durante o encontro, todos os componentes do partido externaram pontos de vista com relação à participação do PSB em todos os níveis, em especial no âmbito nacional, pois ocupa a vice-presidência da República na pessoa de Geraldo Alckmin, que no momento oportuno recebera lideranças da cidade para tratar de assuntos de interesse de Votuporanga e região.

Outro ponto importante foi a definição da participação da legenda nas eleições de 2024 com chapa completa de candidatas e candidatos a vereador e influenciar no debate da escolha de candidatos ao Poder Executivo.

O deputado estadual Valdomiro Lopes assim que assumiu a coordenação regional do PSB manteve contato com lideranças do partido e organizou a transição para a nova direção e se colocou à disposição para colaborar com o partido e com a cidade. Em função disso a direção do PSB de Votuporanga solicitou a liberação de emendas para entidades e prefeitura. O deputado sinalizou que é possível e estará estudando valores e para onde direcionará.