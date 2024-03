As linhas são divididas em cinco rodoviárias e três suburbanas, conectando cidades na região de São José do Rio Preto e Araçatuba

publicado em 20/03/2024

As linhas são divididas em cinco rodoviárias e três suburbanas, conectando cidades na região de São José do Rio Preto (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) abriu um chamamento público para a operação de oito linhas de transporte intermunicipal de passageiros, conforme publicado no Diário Oficial. As linhas são divididas em cinco rodoviárias e três suburbanas, conectando cidades na região de São José do Rio Preto e Araçatuba.

A iniciativa ocorre devido à interrupção dos serviços de transporte pelas permissionárias Transrápido São Francisco e Transporte Celico. A Artesp considera o transporte de passageiros um serviço essencial e busca garantir sua continuidade para não prejudicar a população das cidades atendidas.

Empresas que atuam no Serviço Regular e/ou no serviço de Fretamento são convocadas a manifestarem interesse em assumir as operações em substituição das atuais permissionárias. As interessadas deverão apresentar uma manifestação formal sobre seu interesse em operar cada linha, em caráter emergencial, pelo prazo de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período.

As manifestações de interesse devem ser encaminhadas para o e-mail: tc4@artesp.sp.gov.br. São oito atos de Chamamento Público, um para cada linha sem atendimento. Abaixo, segue a relação das linhas por empresa:

Transrápido São Francisco: Linha suburbana entre São José do Rio Preto e Cosmorama – Autos 4390/DER/1962; Linha rodoviária entre São José do Rio Preto e Palestina (Duplo Céu) – Autos 0121/ARTESP/2014 Linha rodoviária entre Cardoso e São José do Rio Preto (Autos 9188/DER/1981).