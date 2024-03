Um veículo aquaplanou na pista, o que resultou em danos ao carro, mas o casal que estava a bordo saiu ileso

publicado em 20/03/2024

Um veículo aquaplanou na pista, o que resultou em danos ao carro, mas o casal que estava a bordo saiu ileso (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um acidente na rodovia Euclides da Cunha, sentido Fernandópolis a Votuporanga, próximo ao Posto Morini, causou lentidão no local na noite de anteontem. Um veículo aquaplanou na pista, o que resultou em danos ao carro, mas o casal que estava a bordo saiu ileso.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e chegaram ao local para prestar assistência. No entanto, as vítimas decidiram assinar o termo de recusa de atendimento médico, pois não apresentavam lesões aparentes.