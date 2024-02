Desta vez, a vereadora Jezebel Silva (Podemos) foi quem cobrou providências e fez uma denúncia afirmando que cidades vizinhas estão tirando essas pessoas de seus municípios e enviando para Votuporanga

publicado em 06/02/2024

Jezebel Silva cobrou providências contra os moradores em situação de rua e disse que outras cidades estão mandando pessoas para cá (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O problema com o aumento no número de moradores em situação de rua na região central voltou a ser tema de debate na sessão da Câmara Municipal da noite de ontem. Desta vez, a vereadora Jezebel Silva (Podemos) foi quem cobrou providências e fez uma denúncia afirmando que cidades vizinhas estão tirando essas pessoas de seus municípios e enviando para Votuporanga.

Segundo a vereadora, muitas pessoas lhe procuraram reclamando das abordagens violentas que estão sofrendo nas proximidades da Concha Acústica. Ela afirmou ainda que a sujeira no local está insuportável para quem transita ou trabalha naquela região.

“Para moradores do nosso município, temos casa de acolhimento,então sugiro o seguinte: vamos averiguar porque muitas cidades vizinhas estão deslocando moradores, pessoas em situação de rua para Votuporanga, então deixa de ser responsabilidade do nosso município. Sugiro para o Poder Público o seguinte: esses que são dependentes químicos, eles não aceitam ir para uma casa de acolhimento, porque lá não é permitido uso de droga, então vamos averiguar de qual cidade ele é e colocar no ônibus para ele voltar para sua cidade, que ele é responsabilidade do teu município, mas tem que acabar com isso aqui na Concha Acústica, porque está muito feio”, disse a vereadora.

Jezebel afirmou ainda que é preciso de uma união de forças para solucionar o problema. “Tem como fazer isso, é só desenvolver um trabalho junto com uma casa de acolhimento. Vamos acolher aqueles que querem, e os que não querem, vamos destinar eles para os seus municípios. Os nossos moradores não são obrigados a ficar sendo abordados por pessoas assim. Então temos que unir forças, Legislativo e Executivo para resolver essa situação”, completou.

Outros vereadores aproveitaram as falas da colega para também opinar sobre o problema. Valdecir Lio (MDB), por exemplo, disse que para quem quer trabalhar, há emprego, mas eles preferem ficar pedindo, pois conseguem tudo de forma fácil.

“Votuporanga é uma cidade muito acolhedora, então eles conseguem café da manhã, marmita, dinheiro, tudo o que eles precisam eles conseguem, então aqui acaba sendo um local ideal para eles e se não tomar uma atitude vai só aumentar. Vão trabalhar, todos nós lutamos para conquistar o nosso pão e para eles é fácil ficar pedindo na praça e ganhando tudo”, pontuou Lio.