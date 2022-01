A unidade oferecerá duas turmas durante o ano, sendo a primeira em fevereiro; ao todo serão 39 vagas gratuitas

publicado em 11/01/2022

O curso é indicado para os profissionais que buscam a qualificação profissional para ingressar ou permanecer no mercado de trabalho (Foto: Divulgação)

Diante de uma demanda crescente no mercado de trabalho, identificada na cidade, o Senac Votuporanga oferta pela primeira vez o curso Operador de Caixa, focado no profissional que vem sendo cada vez mais demandado pelo mercado nos últimos meses e que, com a qualificação profissional dentro do segmento, pode ter um grande diferencial na busca por uma oportunidade de trabalho.“Esse curso já compõe o portfólio de cursos do Senac São Paulo, mas foi em uma visita ao RH de uma rede de supermercados local que a questão da necessidade de qualificação profissional para esse setor na cidade foi abordada. O operador de caixa não realiza somente o checkout no supermercado, ele atende, interage, esclarece dúvidas, identifica necessidades, ou seja, participa de todo o processo de experiência de compra do cliente”, esclarece Mirela Carla Bosquesi, docente da área de gestão e negócios do Senac Votuporanga.O curso é indicado para os profissionais que buscam a qualificação profissional para ingressar ou permanecer no mercado de trabalho, pois aborda as tendências, habilidades e competências necessárias para atuação no cargo. Serão disponibilizadas 20 vagas na primeira turma, sendo 19 gratuitas e uma paga. Já a segunda turma contará com 21 vagas, sendo 20 gratuitas e uma paga.As aulas da primeira turma estão previstas para iniciar no dia 7 de fevereiro e se encerrar dia 20 de abril. Já a segunda turma está prevista para iniciar em 11 de julho, com fim marcado para 20 de setembro.Para saber mais sobre o curso Operador de Caixa, ofertado pelo Senac Votuporanga, basta acessar o Portal Senac: