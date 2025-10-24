Capa do dia 25/10/2025

Habilite o JavaScript da página!

Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!

  • A CIDADE NA REDE
  • Curta a página do Jornal A Cidade no Facebook e fique informado de notícias e novidades de Votuporanga e Região
© 2025 - www.acidadevotuporanga.com.br - Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por GD Virtual