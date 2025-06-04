Evento online ocorre no dia 30 de outubro e vai orientar empreendedores sobre marketing, precificação e atendimento durante o período de maior consumo do ano

publicado em 24/10/2025

O Sebrae-SP realiza, no dia 30 de outubro, às 19h, a live “Super Vendas Black Friday”, com o objetivo de ajudar empreendedores a se prepararem para uma das datas mais importantes do varejo. O encontro será transmitido gratuitamente pelo Microsoft Teams e trará dicas práticas de especialistas sobre como planejar ações comerciais eficazes, definir preços competitivos e aprimorar o atendimento ao cliente.

Durante a transmissão, os participantes terão acesso a estratégias de marketing digital, boas práticas de precificação e orientações para destacar produtos e serviços em meio à alta concorrência da Black Friday. A iniciativa busca fortalecer os pequenos negócios e ampliar suas oportunidades de vendas no período.

“A Black Friday é uma grande vitrine para o empreendedor, mas exige planejamento e atenção aos detalhes. A proposta da live é justamente oferecer ferramentas para que as empresas consigam aproveitar o potencial dessa data de forma sustentável e lucrativa”, destaca Guilherme Lui, consultor de negócios do Sebrae-SP.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: (https://forms.office.com/r/zg8r43d06D).

SERVIÇO

Live “Super Vendas Black Friday com o Sebrae

Data: 30 de outubro (quinta-feira)

Horário: 19h

Transmissão: Microsoft Teams

Inscrições gratuitas: (https://forms.office.com/r/zg8r43d06D)