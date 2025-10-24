Governador destacou que o novo hospital vai desafogar o sistema de saúde de toda a região e reforçou os investimentos do Estado

publicado em 25/10/2025

Ao lado de lideranças locais, governador descerrou as placas inaugurais da escola do Colinas e da creche do Carobeiras (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDurante visita a Votuporanga ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o município “tem vocação para receber o novo Hospital Materno-Infantil”, cuja construção foi anunciada oficialmente durante a Caravana 3D (Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo). O projeto, segundo ele, é uma parceria com a Prefeitura e representa um investimento total de R$ 25 milhões do Estado, sendo R$ 15 milhões nesta primeira fase e, depois, mais R$ 10 milhões para a compra de equipamentos.“Votuporanga tinha essa vocação. É uma grande cidade, com estrutura e gestão comprometida. E o prefeito Jorge Seba sempre teve esse sonho. Agora o projeto está pronto, vamos formalizar o convênio, repassar os recursos e iniciar as obras. A expectativa é que em um ano e meio ou dois tenhamos o hospital funcionando”, afirmou o governador, destacando que o equipamento será referência para o atendimento infantil e materno na região.Tarcísio explicou que a nova unidade hospitalar faz parte da estratégia do governo estadual para desafogar o Hospital de Base de Rio Preto. “Estamos criando braços de assistência em toda a região para aliviar a pressão sobre o HB. Fizemos isso com o Hospital de Mirassol, que inauguramos com 220 leitos e 40 de UTI. E agora Votuporanga será um novo polo de atendimento materno e infantil, com padrão de excelência”, destacou.Durante o evento, o governador inaugurou a Escola Estadual do bairro Colinas e a creche do Jardim Carobeiras, ao lado do secretário estadual da Educação, Renato Feder, do prefeito Jorge Seba (PSD) e de lideranças, como os deputados estaduais Carlão Pignatari (PSDB) e Danilo Campetti (Republicanos). Ele ressaltou que a entrega das duas unidades reforça o compromisso do Estado com a educação e a formação dos jovens.“A gente está investindo forte em educação. É gratificante conversar com alunos que fazem parte do programa Bolsa Estágio, que recebem remuneração para ajudar colegas na recuperação do aprendizado. E também ver estudantes que estão indo para o exterior, como uma aluna daqui que embarca para o Canadá no início do ano que vem. Hoje temos mil alunos da rede estadual fazendo intercâmbio em países como Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia”, afirmou.A passagem de Tarcísio por Votuporanga encerrou três dias da Caravana 3D na região, marcada por anúncios de investimentos que somam R$ 1,5 bilhão e R$ 7,2 bilhões aplicados desde 2023. Entre as ações destacadas estão obras de infraestrutura, habitação e saneamento. “Só nesta jornada, inauguramos cinco creches: em Itajobi, Uchôa, Jaci, Votuporanga e Rio Preto, além de uma estação de tratamento de esgoto em Macaúbal e obras da Defesa Civil em Bady Bassitt. Também estamos liberando R$ 340 milhões para as 96 prefeituras da região, recursos que vão fortalecer a saúde, a infraestrutura urbana e os convênios municipais”, detalhou.Ao falar sobre o papel do noroeste paulista no desenvolvimento estadual, Tarcísio destacou o agronegócio e o potencial logístico da região.“O noroeste é uma região rica, próspera, com forte presença do agronegócio e da indústria. Temos obras estruturantes, como os viadutos de Fernandópolis, que eliminam passagens perigosas sobre a linha férrea, além de intervenções na Washington Luís, que já está no limite da capacidade. São investimentos que sustentam a produção e o escoamento de cargas do interior e do Centro-Oeste”, disse.O governador também mencionou a importância do “D” de Diálogo na Caravana 3D, enfatizando a escuta das demandas locais. “Cada cidade tem suas necessidades. Em Novo Horizonte, por exemplo, discutimos a estrada do Taquaral; em Monte Aprazível, tratamos da doação de um terreno para um novo distrito industrial. É ouvindo os prefeitos e a população que conseguimos planejar o desenvolvimento e promover a dignidade em todo o Estado”, afirmou.Encerrando a visita, Tarcísio se disse satisfeito com o resultado das ações na região e ressaltou que o verdadeiro valor das obras está no impacto que elas geram na vida das pessoas. “O que me enche de orgulho não é o concreto, mas o que acontece dentro desses espaços. Ver uma escola cheia de alunos aprendendo, ver um hospital moderno atendendo quem precisa, é isso que faz valer a pena”, concluiu.