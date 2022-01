Às 12h, a primeira dose na faixa etária de 5 a 11 anos foi aplicada no Hospital das Clínicas da USP

publicado em 10/01/2022

O primeiro lote com 1,2 milhão de doses da Pfizer, a única vacina autorizada para ser aplicada nesta faixa etária até o momento, chegou ao Brasil por volta das 4h45 de quinta-feira (13) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O governo de São Paulo realiza nesta sexta-feira, (14), uma cerimônia que marca o início da vacinação de crianças contra a Covid-19. Às 12h, a primeira dose na faixa etária de 5 a 11 anos deve ser aplicada no Hospital das Clínicas da USP. A aplicação para o público-alvo em geral, no entanto, só está prevista para começar na capital paulista na próxima segunda-feira, dia 17.O evento será semelhante ao que foi realizado em 17 de janeiro de 2021, quando a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, zona leste, com perfil de alto risco para complicações da covid-19, recebeu a Coronavac no braço. Da mesma forma, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acompanhará a vacinação do público infantil. Ele é pré-candidato à Presidência da República e tenta mais uma vez antecipar a aplicação no Estado.O primeiro lote com 1,2 milhão de doses da Pfizer, a única vacina autorizada para ser aplicada nesta faixa etária até o momento, chegou ao Brasil por volta das 4h45 de quinta-feira (13). A remessa com 1,2 milhão de doses desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Cerca de 248 mil doses são direcionadas ao Estado paulista. A imunização para a faixa etária de 5 a 11 anos deve ter atendimento preferencial ao público com deficiências, comorbidades, indígenas e quilombolas.No mesmo dia em que recebeu as vacinas, o Estado de São Paulo abriu o pré-cadastro de crianças dos 5 aos 11 anos para a vacinação contra o coronavírus. Pais e responsáveis podem fazer o registro no portal Vacina Já.Na quarta-feira (12), Doria disse ainda que há expectativa de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove na próxima semana a aplicação da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em crianças de 3 a 11 anos. "Caso isso aconteça, teremos condição de agilizar fortemente a vacinação não só em São Paulo, mas em todo o Brasil", disse.A capital paulista deve começar a vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos a partir da próxima segunda-feira, 17, conforme afirmou o secretário de Saúde, Edson Aparecido, à Rádio Eldorado na quinta-feira. A previsão é que as doses cheguem à capital paulista no fim da tarde desta sexta-feira.Confira a lista de comorbidades consideradas para o atendimento prioritário na vacinação infantil em São Paulo, que devem ser comprovadas por exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas:- Insuficiência cardíaca- Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar- Síndromes coronarianas- Valvopatias- Miocardiopatias e Pericardiopatias- Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas- Arritmias cardíacas- Cardiopatias congênitas- Próteses valvares Dispositivos cardíacos implantados- Talassemia- Síndrome de Down- Diabetes mellitus- Pneumopatia crônicas graves- Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3- Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo- Doença cerebrovascular- Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)- Anemia Falciforme- Obesidade mórbida- Cirrose hepática- HIV*Com informações do Diário da Região.