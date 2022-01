Desconto no pagamento à vista aumenta de 3% para 9%; valores serão disponibilizados para consulta nos próximos dias

publicado em 10/01/2022

O calendário de pagamento do IPVA de 2022 começa nesta segunda-feira (10) (Imagem: A Cidade)

Da redação

O calendário de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2022 começa nesta segunda-feira (10). O governo estadual anunciou um desconto de 9% para os proprietários de veículos usados que quitarem o imposto em parcela única, já os que pagarem o imposto integralmente em fevereiro ou optarem pelo parcelamento, terão redução de 5%. Também será possível fazer o pagamento em até cinco vezes sem juros.Os valores do IPVA serão disponibilizados para consulta nos próximos dias, segundo o governo estadual.Em 2021, o valor venal dos veículos subiu 22,54% em média, segundo a pesquisa anual feita pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para a Secretaria de Fazenda e Planejamento.A maior valorização foi registrada nos preços de venda de caminhões usados, que apresentaram 25,17%. A alta foi seguida por camionetas e utilitários, com 23,50%. As motocicletas fecharam em 23,33%. Já os preços de venda de automóveis registraram média de 21,99% acima do valor apurado no ano anterior. Os ônibus e micro-ônibus tiveram 15,57% de variação.Para os donos de veículos 0 km, o desconto continua de 3% no pagamento até o quinto dia da emissão da nota fiscal, e os que preferirem também poderão parcelar em cinco vezes, sem desconto.A Alesp (Assembleia Legislativa do estado de São Paulo) aprovou na semana passada o Projeto de Lei que aumentou o parcelamento do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor) para até cinco vezes. Antes, o pagamento ocorria em três parcelas, no máximo.O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.A Fazenda prevê arrecadar R$ 21,8 bilhões com o IPVA em 2022.A frota total no estado de São Paulo é de aproximadamente 26 milhões de veículos. Desses, 17,8 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA e 7,5 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação.Cerca de 612 mil veículos são considerados isentos, imunes ou dispensados do pagamento (como taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos).*Com informações do g1