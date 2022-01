A secretaria informou que os passageiros com casos positivos foram desembarcados por veículo seguro da empresa responsável pela embarcação

publicado em 03/01/2022

O ministério informou neste sábado, 1º, que avaliaria as 'medidas cabíveis' (Foto: Reprodução/Pereira Cardoso e Garbim)

Investigação epidemiológica conjunta entre as Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizada neste domingo, 2, pela manhã a bordo do transatlântico MSC Preziosa, confirmou 28 casos de Covid-19.O navio, da MSC Cruzeiros, chegou de Búzios ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 2, com casos de Covid-19 entre passageiros e tripulantes, informou a Secretaria Municipal de Saúde da capital fluminense. É o terceiro cruzeiro com registro de surto do coronavírus ao longo dos últimos dias. Ao todo, pelo menos 166 casos de covid já foram notificados em embarcações atracadas na costa brasileira.Foram testados todos os casos sintomáticos e seus contatos próximos. De acordo com nota divulgada há pouco pela SMS Rio, todos estavam isolados em setor específico da embarcação, com sintomas leves e boa evolução clínica. Foram coletadas amostras para sequenciamento genômico.A secretaria informou que os passageiros com casos positivos foram desembarcados por veículo seguro da empresa responsável pela embarcação. Se forem moradores do Rio de Janeiro e cidades próximas, poderão cumprir isolamento em domicílio. Se residirem fora do Rio de Janeiro serão isolados em hotéis específicos. O Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) do município do Rio vai monitorar os casos de moradores da cidade.Após os surtos registrados nos cruzeiros MSC Splendida e Costa Diadema, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro. A recomendação foi feita nesta sexta-feira, 31, até que haja mais dados disponíveis para avaliação do cenário epidemiológico. O ministério informou neste sábado, 1º, que avaliaria as 'medidas cabíveis'.Os demais passageiros que não tiveram contato com os casos positivados poderão desembarcar. Mesmo assim, o CIEVS do município orientou que devem manter quarentena por 14 dias, com reforço às medidas de proteção à vida. Caso desenvolvam sintomas de síndrome gripal, a orientação é que procurem uma unidade de saúde.Todas as medidas sanitárias, de prevenção e controle foram tomadas em conjunto pela SMS-Rio, SES e Anvisa. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro mantém vigilância ativa e realiza o monitoramento das embarcações de navios de cruzeiro que atracam na cidade, afirma a nota.O calendário de vacinação contra a Covid-19 será retomado nesta segunda-feira, 3, após o feriado do dia 1º, aplicando a dose de reforço para pessoas com 55 anos de idade ou mais. O processo de imunização prossegue no dia 4, para pessoas dessa mesma faixa etária.A SMS alerta que pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há mais de quatro meses devem se dirigir aos postos de saúde para tomar a dose de reforço contra a doença.A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) se manifestou na tarde deste domingo (2) sobre notícias divulgadas na mídia, que dão conta do descumprimento de protocolos sanitários pelas embarcações que operam cruzeiros marítimos ao longo da costa brasileira. “A Anvisa irá apurar os fatos e, se constatada irregularidade, os responsáveis serão penalizados nos termos da Lei nº 6437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Dentre as penas, estão multas e, até mesmo, a suspensão das atividades das embarcações. A Anvisa ainda noticiará aos demais órgãos de controle”, destacou a assessoria de imprensa do órgão em nota.De acordo com a Resolução da Anvisa, RDC nº 574, de 2021, as atividades das embarcações podem ser suspensas, por determinação da Anvisa, em decorrência da identificação de riscos à saúde pública ou do descumprimento das normas sanitárias vigentes.Ainda segundo a Anvisa, a embarcação Costa Diadema está com as suas atividades não essenciais proibidas bordo, devendo ser cumpridos os protocolos sanitários de segurança no interior da embarcação até o desembarque de todos os viajantes.Outro cruzeiro, o MSC Splendida, também teve a sua operação interrompida no dia 30 de dezembro e a retomada de sua operação depende de nova avaliação pela Agência.“ A Anvisa continua supervisionando as demais embarcações que operam na costa brasileira e já intensificou as ações de investigação epidemiológica e sanitária para controlar a transmissão do Sars-Cov-2 a bordo das embarcações e a disseminação da doença”, ressalta a nota.A Agência reforça que o descumprimento dos protocolos sanitários e a desobediências às medidas de restrição impostas pelas autoridades constituem infrações sanitárias que, se confirmadas após apuração em processo administrativo, resultam em multas e suspensão das atividades. Suspensão provisória de cruzeirosDiante do aumento repentino de casos de infecção por covid-19 detectados nas embarcações e dos dados epidemiológicos nacionais e mundiais, especialmente sobre o aparecimento e transmissão em território nacional da variante Ômicron, na última sexta-feira(31), a Anvisa já recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro, até que sejam debatidas as questões que envolvem uma eventual retomada das operações.A Agência lembra ainda as dificuldades impostas pelos municípios que recebem as embarcações e os surtos de Covid-19 identificados a bordo. Nesse sentido, reitera a necessidade de suspensão provisória das atividades de navios de cruzeiro, até que sejam apurados os indícios de descumprimento dos protocolos sanitários por parte das empresas responsáveis pelas embarcações, que ocorra uma adequada articulação federativa envolvendo os municípios que receberão os navios e, sobretudo, a mudança do cenário epidemiológico.Nesta segunda-feira (03), a Avisa adiantou agregará novos dados à manifestação enviada ao Ministério da Saúde para reforçar a recomendação pela suspensão provisória imediata da temporada de cruzeiros de navios.Neste domingo, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS Rio), em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi informada da existência de cerca de 20 casos confirmados de covid-19 no navio MSC Preziosa, que chegou na manhã de hoje (2) ao Porto do Rio, proveniente de Armação de Búzios, na Região dos Lagos.*Com informações do Diário da Região.